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Şaşkına çeviren olay

Muğla’nın Menteşe ilçesinde su kuyusuna düşen dana, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı

Şaşkına çeviren olay
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EDİNİLEN bilgiye göre, Yerkesik Mahallesi Hacıefendi mevkisinde Ömer Yüksel’e ait 2 yaşındaki 450 kilo ağırlığındaki daha üstü açık kuyuya düştü. Dana sahiplerinin Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bilgi vermesinin ardından ekipler 11 metre derinliğinde olan ve 4 metre su bulunan kuyuya indi. Ekipler, dar olan kuyu içinde hareket alanının kısıtlı olması nedeniyle yaklaşık bir saatlik uğraş sonucu danayı halatla bağlayıp kepçe ile yukarı çekti. Kurtarılan dana sahibine teslim edildi.
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Etiketler; #Menteşe #Dana kurtarma
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