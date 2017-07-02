Şantiyeye terör saldırısı için operasyon

ŞIRNAK Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Yeni Van Yolu şantiyesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırıda bir şantiye çalışanımız şehit olmuştur. Saldırı sonrası bölgedeki bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla ATAK helikopterlerimizin desteği ile operasyon başlatılmıştır. Operasyon sonucu için ayrıca açıklama yapılacaktır” denildi.
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