Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
Kapat

Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ve Hakkari'de, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ve Hakkari'de, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

22 Nisan 2017 Cumartesi 17:53
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
banner404

GENELKURMAY Başkanlığından, 21-22 Nisan'da gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, Şırnak merkezde yürütülen operasyonda 3, Uludere ilçesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda tespit edilen 3 el yapımı patlayıcı da imha edildi.
Bölgede güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, RPG-7 roketatar, 3 el bombası, 8 tüp, 20 kilo amonyum nitrat, 81 kilogram gıda maddesi, el telsizi, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda, bir iş birlikçi yakalandı. Operasyonda, M-16 piyade tüfeği, 325 muhtelif çapta fişek, makineli tabanca, silah üstü dürbün, 340 kilogram amonyum nitrat, 25 el telsizi, hücum yeleği, muhtelif malzeme ve 100 kilogram gıda maddesi bulundu. Tespit edilen 11 el yapımı patlayıcı ise imha edildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyetinde, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 222 muhtelif çapta fişek, susturucu, lazer mesafe ölçer, gece görüş dürbünü, silah üstü termal, tabanca şarjörü ve muhtelif malzeme ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Şemdinli ilçesinde ise güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında, kalaşnikof piyade tüfeği, 260 muhtelif çapta fişek, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 150 kilogram amonyum nitrat, 1 antitank mayını ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Operasyonda, 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki arazi aramasında 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda, 21 el yapımı patlayıcı ve çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SaldırıTeröristşırnakHakkariPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Köpek için silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
Köpek için silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals