Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

GENELKURMAY Başkanlığından, 21-22 Nisan'da gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Şırnak merkezde yürütülen operasyonda 3, Uludere ilçesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda tespit edilen 3 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Bölgede güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, RPG-7 roketatar, 3 el bombası, 8 tüp, 20 kilo amonyum nitrat, 81 kilogram gıda maddesi, el telsizi, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda, bir iş birlikçi yakalandı. Operasyonda, M-16 piyade tüfeği, 325 muhtelif çapta fişek, makineli tabanca, silah üstü dürbün, 340 kilogram amonyum nitrat, 25 el telsizi, hücum yeleği, muhtelif malzeme ve 100 kilogram gıda maddesi bulundu. Tespit edilen 11 el yapımı patlayıcı ise imha edildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyetinde, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 222 muhtelif çapta fişek, susturucu, lazer mesafe ölçer, gece görüş dürbünü, silah üstü termal, tabanca şarjörü ve muhtelif malzeme ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Şemdinli ilçesinde ise güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında, kalaşnikof piyade tüfeği, 260 muhtelif çapta fişek, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 150 kilogram amonyum nitrat, 1 antitank mayını ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Operasyonda, 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki arazi aramasında 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda, 21 el yapımı patlayıcı ve çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu.