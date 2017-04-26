Sakarya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca 81 ilde FETÖ’nün emniyet teşkilatı içerisindeki üyelerine yönelik büyük bir operasyon başlatıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen tebligat ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

