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Sakarya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) emniyet teşkilatına yönelik 81 ilde yapılan operasyonlarda, Sakarya’da da 6 kişi gözaltına alındı

Sakarya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) emniyet teşkilatına yönelik 81 ilde yapılan operasyonlarda, Sakarya’da da 6 kişi gözaltına alındı

26 Nisan 2017 Çarşamba 13:29
Sakarya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca 81 ilde FETÖ’nün emniyet teşkilatı içerisindeki üyelerine yönelik büyük bir operasyon başlatıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen tebligat ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
SakaryaFetöOperasyon
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