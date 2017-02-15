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Şakalaştığı arkadaşını 4 yerinden bıçakladı

23 yaşındaki İsmail Buyrukbilen, şakalaştığı arkadaşı 20 yaşındaki Alihan Yaraşlı tarafından 4 yerinden bıçaklanarak yaralandı

Şakalaştığı arkadaşını 4 yerinden bıçakladı

23 yaşındaki İsmail Buyrukbilen, şakalaştığı arkadaşı 20 yaşındaki Alihan Yaraşlı tarafından 4 yerinden bıçaklanarak yaralandı

15 Şubat 2017 Çarşamba 07:56
Şakalaştığı arkadaşını 4 yerinden bıçakladı
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OLAY Konya'da , saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Nişantaşı Mahallesi Bardakçukuru Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olan ve bir süre tedavi gördüğü belirtilen İsmail Buyrukbilen, arkadaşı Alihan Yaraşlı ile şakalaşmaya başladı. Şakalaşma bir süre sonra küfürleşmeye dönüştü. Buyrukbilen'in arkasını dönmesi üzerine Yaraşlı, arkadaşını sırt ve kolundan 4 kez bıçakladıktan sonra kaçtı. 
Kanlar içinde yerde kalan Buyrukbilen çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmail Buyrukbilen'in tedavisinin devam ettiği belirtildi. Şüpheli Alihan Yaraşlı ise Cinayet Büro ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaraşlı'nın polise verdiği ilk ifadesinde, 'Şakalaşıyorduk. Sonra küfürleşme başladı. Bende bıçakladım' dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Konyaİsmail BuyrukbilenAlihan Yaraşlı
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