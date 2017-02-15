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Sahte şampuan operasyonu

İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir sanayi sitesine düzenlenen operasyonda binlerce adet sahte şampuan ele geçirildi

Sahte şampuan operasyonu

İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir sanayi sitesine düzenlenen operasyonda binlerce adet sahte şampuan ele geçirildi

15 Şubat 2017 Çarşamba 20:30
Sahte şampuan operasyonu
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EDİNİLEN bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir sanayi sitesinde sahte şampuan üretimi yapıldığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri belirlenen sanayi sitesine baskın yaptı. Sanayi sitesinin kapısının kilitli olduğunu ve içeride kimse olmadığını öğrenen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açtı. Baskında binlerce adet sahte şampuan ele geçirildi. Zanlıların sahte şampuanları doldurmak için kullandıkları kutuların bazılarının kendileri yaparken bazılarını da plastik toplayıcılarına toplattıkları öğrenildi. Polis ekiplerinin sayım işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
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