Sahte rakılar kimya mühendisinden

RAKI yapmak için malzeme siparişi verildiğinin belirlenmesiyle operasyon başlatıldı. Baskında Türkmenistanlı çete üyesi Asıf Ş., geçmişte sahte rakı ve kaçakçılıktan kayıtları bulunduğu belirlenen Murat Ü. ve Burak K. da gözaltına alındı. Çeteyle sürekli görüştüğü belirlenen Erkan Y. de yakalandı. Rusya’da bir üniversitede kimya mühendisliği okuduğu belirlenen Erkan Y.’nin yapılacak olan rakının karışımını hazırlayacağı tespit edildi. Operasyonda yaklaşık 20 bin rakı kapağı ele geçti. Adliyeye çıkarılan Erkan Y. adli kontrol kararıyla serbest kalırken, diğer 3 kişi tutuklandı.