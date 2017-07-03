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Sahte para çetesi üyeleri tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde piyasaya sahte 200 Türk Lirası sürdükleri belirlenen çete üyesi 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Sahte para çetesi üyeleri tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde piyasaya sahte 200 Türk Lirası sürdükleri belirlenen çete üyesi 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 20:54
Sahte para çetesi üyeleri tutuklandı
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MİLAS'TA ve Bodrum’da piyasaya çok sayıda sahte 200 TL süren M.Y., Ç.A. ve D.K. isimli 2’si kadın 3 kişilik çete, Milas’ta polisten kaçarken kullandıkları aracın kaza yapması sonucu yakalanmışlardı. Şahısların yapılan GBT sorgularında araç sürücüsü M.Y.’nin cinayet ve gasp suçu başta olmak üzere pek çok suçtan sabıkası çıkarken, M.Y. ile birlikte gözaltına alınan Ç.A. ve D.K. adlı bayanların ellerindeki sahte paralarla alışveriş yaparak Bodrum ve Milas’ta birçok iş yerini dolandırdıkları iddia edilmişti. Gözaltına alınan şüphelilerin üstlerinde ve kullandıkları otomobilde yapılan aramada 24 adet sahte 200 TL de ele geçirilmişti. Gözaltına alınan Ç.A. ve D.K.’nin Milas ve Bodrum’daki birçok iş yerinden sahte paralarla alışveriş yapma anlarının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini de inceleyen Milas KOM Grup Amirliği ekipleri, zanlıları işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Milas Adliyesi’ne sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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Anahtar Kelimeler:
MilasMuğlaTürk Lirası
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