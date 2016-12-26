Sahte öğretmeni vicdanı ele verdi!

15 Temmuz darbe girişiminde Kastamonu’dan Ankara'ya getirilen 190 telsizin birliklerin haberleşmesinde kullanıldığı ortaya çıktı. Ankara’nın işgali için görevli cuntacılardan telsiz listesi çıktı. Listede, birliklerin ve bu birliklerden irtibat kurulacak cuntacıların isim ve numaraları ile telsiz kodlarının yazılı olduğu belirlendi. Listeye göre, Genelkurmay Karargahı'na B10-11 kodu verildi!