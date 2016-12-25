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Sahte isim kullanan sigara kaçakçısı yakalandı

Kayseri'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sahte isim ve başkalarına ait telefon hatlarını kullanarak sigara kaçakçılığı yapan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı

Sahte isim kullanan sigara kaçakçısı yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, internet üzerinden sahte hesaplar açarak, başkalarına ait telefon hatlarını kullanarak sigara kaçakçılığı yapan Ali Demir sahte ismini kullanan F.E.'nin takibe alındığı öğrenildi.
Yapılan takip sonrasında F.E.'nin evinde ve arabasındaki aramalarda 4 bin 610 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi. F.E.'nin hakkında soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. 
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Etiketler; #Sahte isim #kayseri #Ali Demir
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