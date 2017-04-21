Sahte içki operasyonu

ALINAN bilgiye göre Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabazlı Mahallesi'nde 2 evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı aldı.
İhbarı değerlendiren ekipler, 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, sahte 4 bin 870 litre şarap ile 220 litre rakı ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen C.C. ve U.C, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ALINAN bilgiye göre Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabazlı Mahallesi'nde 2 evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı aldı.