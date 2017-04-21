Sahte içki operasyonu

ALINAN bilgiye göre Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabazlı Mahallesi'nde 2 evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, sahte 4 bin 870 litre şarap ile 220 litre rakı ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen C.C. ve U.C, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

