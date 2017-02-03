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Sahile kadın cesedi vurdu

Sabah saatlerinde bir kadın cesedi kıyıya vurdu

Sahile kadın cesedi vurdu

Sabah saatlerinde bir kadın cesedi kıyıya vurdu

03 Şubat 2017 Cuma 14:00
Sahile kadın cesedi vurdu
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ZEYTİNBURNU sahilinde Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerin ardından kadın cesedini Adli Tıp Kurumu’na götürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zeytinburnu'nda sabah saatlerinde kıyıya vuran bir kadın cesedi balıkçılar tarafından fark edildi. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi kıyıya vuran kadın cesedini karaya çıkardı. Ekiplerin incelemesinin ardından 40-50 yaşları arasında bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının cesedini Adli Tıp Kurumu'na götürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuCesetAdli Tıp Kurumu
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