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Şafak baskını ile bin 873 kişi yakalandı

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 2 yıldan 20 yıla kadar ve üzerinde hapis cezası bulunan toplam bin 485 hükümlü, hakkında yakalama emri bulunan 388 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı olan 8 kişi de bulunuyor

Şafak baskını ile bin 873 kişi yakalandı

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 2 yıldan 20 yıla kadar ve üzerinde hapis cezası bulunan toplam bin 485 hükümlü, hakkında yakalama emri bulunan 388 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı olan 8 kişi de bulunuyor

19 Şubat 2017 Pazar 09:11
Şafak baskını ile bin 873 kişi yakalandı
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EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.  Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla gerekli arama kararları alınarak ülke genelinde eş zamanlı operasyonların ikincisi cumartesi günü sabah erken saatlerde gerçekleştirildi” denildi.
11 BİR Z586 POLİS GÖREV ALDI 
Açıklamaya göre; 3 bin 583 ekip, 11 bin 586 personelin görev aldığı operasyonda, 4 bin 767 ikamette arama yapıldı. Aralarında adam öldürme suçundan 18, hırsızlık suçundan 164, yağma suçundan 43, dolandırıcılık suçundan 56, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 66, FETÖ/PYD örgütüne üye olmak suçundan 8 kişi ile diğer suçlardan aranan toplam bin 873 şahıs yakalandı. 
Yakalanan şahıslar arasında; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan  bin 77, 5 yıl hapis cezasına kadar aranmakta olan 274, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 99, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 27, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs olmak üzere bin 485 hükümlü şahıs ve yakalama emri ile aranmakta olan 388 şahısın bulunduğu bildirildi.  Ayrıca, operasyonlar esnasında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği ve 100 mermi ele geçirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
şafak BaskınıFetöSoruşturmaEmniyet Genel MüdürlüğüEgm
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