Sabah saatlerinde peş peşe depremler

EGE Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre Ayvacık'a bağlı bazı köylerde evler ve bir camide hasar oluştu. Deprem, Ege Bölgesi kıyı şeridinde de hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.24'te Ege Denizi'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,65 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Deprem Muğla, Aydın ve İzmir’de de hissedildi.

İKİ SARSINTI DAHA

5.2'lik depremin ardından 4.3 ve 4.2'lik iki sarsıntı daha oldu.

İki gündür deprem fırtınasının devam ettiği Çanakkale, saat 8.15’te yeniden sarsıldı. Merkez üssü Ege Denizi’nin Ayvacık açıkları olarak saptanan yerin 8.8 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.3'lük deprem geniş bir alanda hissedildi.

BAZI EVLERDE VE BİR CAMİDE HASAR OLUŞTU

Ayvacık ilçesinde saat 05.24'te yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve İHH ekipleri, köylerdeki bazı evlerden duman çıkması üzerine bölgede tarama çalışması yaptı.

Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl köyündeki camide ve Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

DÜN DE İKİ DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Çanakkale'de dün 06.51 ve 13.58'de de 5,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem ve 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmişti.