Sabah saatlerinde korkutan deprem

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, merkez üssü Karacabey İsmetpaşa Mahallesi olan 3.2 büyüklüğündeki deprem, 6.3 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı Karacabey ve çevresinde hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.