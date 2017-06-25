Saatlerdir kontrol altına alınamıyor

BUGÜN saat 14.30 sıralarında, Denizli'nin Güney İlçesi'ndeki Cindere Barajı yakınlarında bulunan ormanlık alandan, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Orman Bölge ve itfaiye ekipleri karadan müdahale etti. Ekiplerin ulaşamadığı dağlık alana yayıyan alevlere ise yangın söndürme uçaklarıyla müdahale edilmeye başlandı. Ekiplerin, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.