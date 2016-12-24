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Rütbeli askerler isim verdi! Operasyon başladı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 'etkin pişmanlıktan' faydalanan rütbeli askerlerin verdiği ifadelerde geçen isimler doğrultusunda çalışma başlattı

Rütbeli askerler isim verdi! Operasyon başladı
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POLİS ekipleri yaptığı teknik takibin ardından 14'ü çeşitli rütbelerde subay, 6'sı ise örgüt içerisinde 'abi' olarak adlandırılan 20 kişiyi belirledi. Ekipler sabah saatlerinde şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli Bursa, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Iğdır, Muğla, Antalya, Edirne ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlattı. Polis ekiplerinin adreslerdeki çalışmaları devam ediyor.
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Etiketler; #İstanbul #fetö #operasyon
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