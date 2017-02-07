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Rusya’ya 100 bin euro tazminat

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rusya’nın toplanma özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle 100 bin euro tazminat ödemesini istedi

Rusya’ya 100 bin euro tazminat

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rusya’nın toplanma özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle 100 bin euro tazminat ödemesini istedi

07 Şubat 2017 Salı 20:52
Rusya’ya 100 bin euro tazminat
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STRASBURG Mahkemesi, Rusya’yı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin toplanma özgürlüğüne ait maddesinin ihlal etmesiyle suçladı. Şikayet eden Ruslara ise 100 bin euro tazminatı vermesi gerektiğini hükmetti.

Açıklamada "Bugün Avrupa İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ‘Laşmankin ve diğerleri Rusya’ya karşı’ davası hakkında hüküm verdi. Mahkeme 11’inci madde (toplanma özgürlüğü), 13’üncü madde (hukuksal korumanın etkili yöntemine hakkı), 5’inci madde (özgürlüğü hakkı), 6’ıncı madde (adil yargılanma hakkı) ihlali yer alması konusunda oy birliğiyle karar vermiştir" denildi.

Mahkeme, Rusya’nın davacıların birine 450 euroluk maddi hasarı tazminatını ödemesi gerektiğine karar verdi. Davalı hükümet Rusya’nın 3 başvuran kişiye 10 bin euro manevi zarar ödemesi, 14 başvuru sahibine 7 bin 500 euro, 5 başvurana 5 bin euro ödemesine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
EuroAvrupa İnsan Hakları MahkemesiRusya
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