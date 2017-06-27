Rus gemisi Boğaz'dan geçti!

RUS Donanmasına ait yeni nesil kurtarma gemisi "SB 739" İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin geçişine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik eşlik etti. SB739'un 27 Nisan Perşembe günü Karadeniz'de yaşanan yoğun siste Togo bayraklı canlı hayvan gemisi “Youzarsifö ile çarpışıp ağır yara alan ve 3 saat sonra 18 mil açıkta batan Rus istihbarat gemisi “Limanö" için gelen gemi olduğu öğrenildi.
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