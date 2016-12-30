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Ruhsatsız av tüfeklerini bulunduranlara hapis cezası talebi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğünün, kentte meydana gelen öldürme, terör, yağma, tehdit gibi olaylarda sıklıkla kullanılan ruhsatsız av tüfeklerinin, kolaylıkla satın alınmasını ve cezasının caydırıcı olmamasını dikkate alarak hazırladığı raporda, av tüfeği bulunduran ve taşıyanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası getirilmesini talep etti

Ruhsatsız av tüfeklerini bulunduranlara hapis cezası talebi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğünün, kentte meydana gelen öldürme, terör, yağma, tehdit gibi olaylarda sıklıkla kullanılan ruhsatsız av tüfeklerinin, kolaylıkla satın alınmasını ve cezasının caydırıcı olmamasını dikkate alarak hazırladığı raporda, av tüfeği bulunduran ve taşıyanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası getirilmesini talep etti

30 Aralık 2016 Cuma 11:10
Ruhsatsız av tüfeklerini bulunduranlara hapis cezası talebi
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ADANA Adliyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, "Suçla Mücadele Alanında Ruhsatsız Av Tüfeklerinin Yarattığı Sorun" adlı bir rapor hazırladı.Raporda  cinayet, yaralama, yağma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, halk arasında korku ve panik yaratmak için tehdit, görevi yaptırmamak için direnme, terör ve suç örgütleri olaylarında, özellikle "pompalı" diye tabir edilen ruhsatsız av tüfeklerinin tercih edildiğine dikkat çekildi.Alınan tedbirler ve uygulamalara rağmen av tüfeklerinin kullanıldığı suçlarda ve bu tüfeklere gösterilen ilgide her yıl artış olduğu, ruhsatsız tüfeklerle ilgili 85 liralık idari para cezası haricinde herhangi bir yaptırımın bulunmadığı belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:"Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından av tüfekleriyle ilgili 2014 yılında 305, 2015'te 412, 2016 kasım ayı sonu itibariyle ise 393 dava açıldı. Olaylarda kullanılan bin 317 tüfeğe de el konuldu. Yaptırımların herhangi bir caydırıcılığı yok, ruhsatsız av tüfeği bulundurmayı veya taşımayı engellemiyor, aksine bu silahlar kasten öldürmeden, yağmaya, terörden tehdide kadar birçok suçta rahatlıkla kullanılabiliyor. Yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi durumunda, söz konusu suçlarda da azalma olacaktır."Raporda, 2521 Sayılı Kanunun halen yürürlükte bulunan 13'üncü maddesinin değiştirilmesi teklif edilirken, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğüne gönderilen raporda, ruhsatnamesi olmadan yivsiz av tüfeği bulunduran kişilere 85 liralık idari para cezası yerine, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile 30 günden 100 güne kadar adli para cezası verilmesi görüşü sunuldu.- Yeldan: "Mevcut kanunun değiştirilmesi gerekiyor"Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ruhsatsız av tüfeği bulunduranlara verilen idari para cezasının suçla etkin mücadelede zafiyet oluşturduğunu, suç işleme düşüncesinde olan ve bunun hazırlığını yapan kişilerin 150-350 lira bedelle ruhsatsız av tüfeği temin edebildiğini belirtti.Terör örgütlerinin de bu silahlarla şehirlerdeki eylem potansiyellerini arttırdıklarını, yaptırımların artmasının cezayı caydırıcı hale getireceğini ve ruhsatsız av tüfeği ile işlenen suçların azalmasını sağlayacağını bildiren Yeldan, şunları kaydetti:"Adana'da işlenen suçlara baktığımızda, onlarca olayda av tüfeklerinin kullanıldığı görülüyor. Çünkü insanlar bu silahlara çok kolaylıkla ve ucuz bir şekilde ulaşabiliyor. Av tüfekleri ile işlenen suçların toplumda ne kadar büyük infial yarattığı, kamu düzenini nasıl bozduğunu, adalete olan güveni nasıl zedelediği yaşanan olaylarla ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçilmesi için, mevcut kanunun değiştirilmesi gerekiyor. Bu bağlamda, kamu düzeni ve insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ruhsatsız av tüfeklerine ön görülen yaptırımın, hapis ve adli para cezası olarak düzenlenmesi oldukça önemlidir. Özellikle terör olaylarının ve terör örgütlerinin arttığı son yıllarda böyle bir düzenleme yapılması yoluna gidilmesi, ülkemiz açısından zorunludur. Bundan yola çıkarak, 2521 Sayılı Kanunda yapılacak değişiklik çalışmalarına esas olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızın görüşü doğrultusunda hazırladığımız raporu, Adalet Bakanlığımıza gönderdik." 

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Anahtar Kelimeler:
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Ile İl Emniyet MüdürlüğüöldürmeTerörYağmaTehdit
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