Rize’nin Heidisi

RİZE'DE keçisini sırt çantasında taşıyan Rizeli kız çocuğunun fotoğrafları sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Bir anda sosyal medya fenomeni olan 11 yaşındaki Hayru Sena Bilgin paylaşımları ile Rize’nin Heidi’si olarak anılıyor.

Rize’nin İkizdere İlçesi Yağcılar Köyü’nde ikamet eden Hayru Sena Bilgin okul sonrası ve tatil günlerinde sürüsünün başında çobanlık yapıyor. Bilgin, geçtiğimiz gün doğum yapan keçisini sırt çantasına koyup ahıra taşımıştı. Yeni doğan yavruyu ise Tomi isimli çoban köpeğinin sırtında ki çantaya koymuştu. Bilgin bu esnada çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması ile günün en çok konuşulan ismi oldu.

Hayru Sena Bilgin yaşantısı ve keçilerine olan sevgisi ile sevilen çizgi film karakterlerinden Heidi ile benzerlikler gösteriyor.