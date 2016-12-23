‘Psikolog değil dava açacağız’

Fırat Kalkanı harekâtında terör örgütü DEAŞ’ı Akil Dağı’nda ezen Mehmetçik, yaşadıklarını güvenlik uzmanı Abdullah Ağar’a anlattı: 'Her taraf pislik dolu: Mayın, bubi-tuzak, EYP, GEYP... Dikenli teller bile her yerde. Çamur, kaygan bir de. Hepsine rağmen bastık herifleri. Kızılca kıyamet koptu