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Profesörler hakim karşısında

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanması kapsamında haklarında dava açılan aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 45 kişi hakim karşısını çıktı

Profesörler hakim karşısında

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanması kapsamında haklarında dava açılan aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 45 kişi hakim karşısını çıktı

13 Şubat 2017 Pazartesi 10:39
Profesörler hakim karşısında
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FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ PDY) akademik yapılanmasına ilişkin İstanbul Üniversitesi'nde aralarında profesörlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkında açılan ilk dava bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda başladı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgütün İstanbul Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik tamamlanan ilk iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

BYLOCK, Bank Asya VE 1 dolarLAR DELİL OLDU

Aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 şüpheli hakkında hazırlanan 191 sayfalık iddianamede, şüphelilerin bazılarının kriptolu haberleşme programı olan ve örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen, "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgüt elebaşısı Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya hesaplarına para yatırdıkları, şüphelilerin bazılarının evlerinde yapılan aramalarda, örgütün simge parası olarak gösterilen "1 dolar" bulunduğu kaydedildi.

22,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Şüpheliler hakkında, "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor. 

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