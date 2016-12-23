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Profesör ve doçantlere operasyon: 38 gözaltı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin de yer aldığı 38 zanlı gözaltına alındı

Profesör ve doçantlere operasyon: 38 gözaltı
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ESKİŞEHİR İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekipleri, soruşturma doğrultusunda kent merkezinde eş zamanlı operasyon  düzenledi. Operasyonda, 11 profesör, 5 doçent ve 4 yardımcı doçent ile sağlık  çalışanı ve sekreterlerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında "üniversite imamları"nın da yer aldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 5 zanlı daha aranıyor.

 
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Etiketler; #eskişehir #Osmangazi Üniversitesi #profesör #doçent #gözaltı #38 kişi #sağlık #osmangazi
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