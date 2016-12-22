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Posta kutusundan uyuşturucu çıktı

Samsun'da bir kişiye uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalanan 19 yaşındaki Serkan Akyüz tutuklandı

Posta kutusundan uyuşturucu çıktı
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OLAY dün İlkadım İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen Serkan Akyüz, 1 kişiye 6 gram bonzai satarken polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 5 gram, evinin dışına atılmış 10 gram ve apartman girişindeki posta kutusuna saklanmış 11 gram olmak üzere toplam 31 gram bonzai ele geçti. Evin dışında ele geçen bonzaiyi şüphelinin annesi 46 yaşındaki C.A.'nın attığı belirlendi. Anne polise, "Kekik gibi kokuyordu. Kokusundan tiksinip attım" dedi. İfadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Serkan Akyüz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 
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Etiketler; #Posta kutusundan uyuşturucu çıktı #samsun #Serkan Akyüz #Fevzi çakmak mahallesi #bonzai
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