Pompalı tüfek ölüm saçıyor, cezası 85 lira

ADANA'DA 2016 yılında 90 cinayet olayında 105 kişi öldürüldü. Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana gelen bir çatışmada ise 1 polis şehit oldu. Bu olaylardan 20'si pompalı tüfekle işlenirken 23 kişi hayatını kaybetti. Şehit edilen polis de yine çatışmada kullanılan pompalı tüfekten çıkan ve 'domdom kurşunu' diye tabir edilen fişek ile öldürüldü.

Bu olaylar üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri pompalı tüfekle ilgili "Suçla mücadele alanında ruhsatsız av tüfeklerinin yarattığı sorun" konu başlıklı rapor hazırladı. Rapora göre ruhsatsız tabanca taşıyan bir kişiye 6136 Sayılı Kanun kapsamında işlem yapıldığından dolayı caydırıcı olduğu gözlemlenirken, ruhsatsız av tüfeği yakalatan kişilerin adli sicil kaydına işlenmeden 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 43’üncü Maddesinden sadece 85 lira para cezası (2016 yılı için) kesildiği için bir caydırıcılığı olmadığı ortaya çıktı. Yasadaki bu boşluğu fırsat bilen terör örgütü yandaşları, organize suç şebekeleri ve uyuşturucu tacirlerinin tabancadan daha tahribat gücü yüksek bu silahlara yöneldiği gözlemlendi.

Emniyet yetkilileri, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilen tüfeklerin Türksat Uydusu üzerinden yayın yapan kanallardaki reklamlar sayesinde istenilen miktarda fişeğiyle birlikte kargo aracılığıyla hiçbir belge talep edilmeden kullanıcıya teslim edildiğini tespit etti. Yasadaki en büyük boşluğun ise ruhsatsız av tüfeğini yakalatan kişi veya kişilerin gerekli belgeleri (ruhsat, fatura) 1 ay içinde ibraz ettiği takdirde tüfeği iade aldığı ruhsatız satış yapan iş yerleri sahibininse 1 ay içinde gerekli belgeleri ibraz etmesi halinde yakalattığı tüfekleri geri aldığı ortaya çıktı.

"Bir tır pompalı tüfek yakalattı belge getirip geri aldı"

Raporda çarpıcı bir örneğe de yer verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2015 yılının son ayında Kozan ilçesinde silah ticaretine yönelik yapılan operasyonda H.Ç. ve A.Ç.’nin iş yerlerine ait depo da 591 ruhsatsız ev tüfeği ve 89 av tüfeği namlusu yakalandı. El konulan ruhsatsız tüfekler iş yeri sahibinin gösterdiği fatura nedeniyle iade edildi.

Yasa dışı üretilen tüfekleri 150 ila 350 lira arasında bir fiyat ödeyerek temin edebilen bir kişinin yakalandığı takdirdeyse fatura gösterdiği sahiplik belgesiyle birlikte ‘silah bedeli’ ve bu yıl yeni alınan kararla ‘500 lira para cezası’ ödeyerek tüfeği geri alabildiği öğrenildi. Bu illegal yönteminse yetkili av bayiinden alınan ruhsatlı tüfeklerden daha uyguna geldiği ortaya çıktı. Cezaların caydırıcı olmayışını fırsat bilen terör örgütü üyeleri, organize suç örgütü ve uyuşturucu tacirlerinin bu silaha yöneldiği yapılan istatistiklerle göz önüne serildi.

Ele geçirilen ve idari para cezası uygulandıktan sonra kişiye iade edilen ruhsatsız av tüfeklerinin son 3 yılda kullanma oranı: 2014’de yüzde 52, 2015’de yüzde 57 ve 2016’daysa yüzde 58’e çıktığı görüldü. Polisin terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda korsan gösterilerde ele geçirilen ruhsatsız ev tüfeklerinin istatistikleri 2014 yılında 7 iken bu sayı 2016 yılında 54’e yükseldiği tespit edildi.

Polisin, suçun işlenme şekli, suçta kullanılan silah ve materyaller ile olay yerin de ele geçirdiği malzemelerle ilgili yaptığı araştırmada; 2521 sayılı ‘Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancası ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurmasına Dair Kanun’ kapsamında değerlendirilen av tüfekleriyle öldürme, yaralama, yağma oranlarının arttığı görüldü. Bu silahları organize suç örgütleri ve terör eylemlerine katılan örgüt yandaşları kullanıyor.