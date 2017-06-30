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Polis, sahte plakalı motosikletliyi arıyor

Cnntürk spikeri Büşra Sanay, twitter’da arkadaşının yaşadığı olayı anlattı ve çektiği fotoğrafı paylaştı

Polis, sahte plakalı motosikletliyi arıyor

Cnntürk spikeri Büşra Sanay, twitter’da arkadaşının yaşadığı olayı anlattı ve çektiği fotoğrafı paylaştı

30 Haziran 2017 Cuma 08:05
Polis, sahte plakalı motosikletliyi arıyor
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CNNTÜRK spikeri Büşra Sanay, twitter’da kadın arkadaşının başına gelen bir olayı paylaştı. Ünlü spikerin mağdur arkadaşı olayı şöyle anlattı: “Geçen gün Ayşegül’e gayet normal bir şekilde arabayla sakin sakin giderken arkamdan birden küfür etmeye başladı. Ne olduğunu bile anlamadım. Sağa çekip arkada çocuk olduğunu o nedenle sadece fotoğrafını çekip şikayet edeceğimi söyledim. Küfür ve tehdit etti, arabaya vurdu. Çocuk tabi ağlamaya başladı. Çünkü şok olduk. Sonra bağırdı, çağırdı ilerledi. Bebek Karakolu’na gittim şikayete. Plakası sahte çıktı. Polisler ilgili ve terbiyeliydi ama maalesef konuyu takip etmiyorlar. Bana nazikçe boşuna uğraşma dediler. Sadece yayılmasını istiyorum çok absürt bir andı. Gasp etmek için olduğunu sorup soruşturunca anladık. Saldırganın yüzünü kaplayan aynalı bir gözlüğü vardı.”

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Büşra SanaySahte Plakalı Motosikletl
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