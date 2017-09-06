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Polis olmak isteyenlere müjde

Emniyet Genel Müdürlüğünce, lisans ve önlisans mezunları arasından 13 bin öğrenci alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde

Emniyet Genel Müdürlüğünce, lisans ve önlisans mezunları arasından 13 bin öğrenci alınacak

06 Eylül 2017 Çarşamba 01:16
Polis olmak isteyenlere müjde
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POLİS Akademisinin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM), 21. Dönem için lisans mezunları arasından bini kadın olmak üzere 11 bin, önlisans mezunlarından ise 200'ü kadın 2 bin öğrenci alınacak.

BAŞVURULAR ONLINE YAPILACAK

Başvurular, Polis Akademisi internet sitesinde online olarak yapılacak. Başvuru tarihleri, adaylardan istenilecek belgeler ve aranılan şartlar başvurular başlamadan önce "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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Emniyet Genel MüdürlüğünceLisansönlisans
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