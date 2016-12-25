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Polis eşinin tabancasıyla intihar etti

Kilis'te bir öğretmen, polis olan eşinin beylik tabancasıyla intihar ettii

Polis eşinin tabancasıyla intihar etti
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ evlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İngilizce öğretmeni P.Y., polis memuru eşi T.Y.'nin silahı ile bilinmeyen bir nedenle intihar etti. Silah sesini duyan T.Y., eşi P.Y.'nin yanına giderek kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Bunun üzerine T.Y. sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından P.Y.'yi Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan P.Y. yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. P.Y.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'na sevk edilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
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Etiketler; #İntihar #Mehmet Sanlı #toki #Kilis Devlet Hastanesi
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