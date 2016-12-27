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Polis 26 kilo esrar ele geçirdi

Uşak polisi kent girişinde yaptığı yol uygulamasında bir yolcu otobüsünde 26 kilo 720 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Polis 26 kilo esrar ele geçirdi
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EDİNİLEN bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kent girişinde yol uygulaması esnasında şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsü durdurdu. Durdurulan otobüste uyuşturucu arama köpeği Tora ile birlikte yapılan aramada; bagaj kısmında bulunan 2 valiz içerisinde streç filme sarılı vaziyette toplam 26 kilo 720 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan, S.Ü. (31) ve M.Ü. (30) isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
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Etiketler; #Polis 26 kilo esrar ele geçirdi #Uşak Polisi #kent girişi
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