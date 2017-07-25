PKK’ya büyük darbe

BİNGÖL Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından BTÖ mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalar neticesinde Yayladere ilçesi Kışlık Deresi bölgesinde bir menfez içerisinde 1 adet M14 Anti Personel Mayın, 2 adet AK-47 Şarjörü, 60 adet Kaleşnikof Fişeği, 20 Adet Bixi Mühimmatı, 1 adet Araç Telsizi, 1 adet el telsizi, 1 adet gece görüş dürbünü, 8 teröristlere ait fotoğraflar ele geçirildi” denildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.