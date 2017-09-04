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PKK’ya ait 5 sığınak ele geçirildi

Bingöl’de terör örgütü PKK’ya yönelik süren operasyonlar kapsamında bulunan 5 sığınaktaki patlayıcı, patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemelerinin imha edildiği bildirildi

PKK’ya ait 5 sığınak ele geçirildi

Bingöl’de terör örgütü PKK’ya yönelik süren operasyonlar kapsamında bulunan 5 sığınaktaki patlayıcı, patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemelerinin imha edildiği bildirildi

04 Eylül 2017 Pazartesi 22:54
PKK’ya ait 5 sığınak ele geçirildi
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BİNGÖL Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 49’uncu Komando Tugayı Komutanlığı ve İl Jandarma komutanlığına bağlı birlikler tarafından terörle mücadele kapsamında, Genç ilçesi Dikpınar köyü kırsalında Şehit Piyade Onbaşı Miktad Sümer-63 operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyon neticesinde 5 ayrı sığınak ele geçirildiği belirtilen açıklamada, sığınaklar içinde 1 adet basma düzenekli el yapıcı patlayıcı, 2 adet el yapıcı patlayıcı düzeneği hazırlanmış büyük tüp, 10 kilogram amonyum nitrat, 1 adet fırın, 10 kilogram el yapıcı patlayıcı düzeneği ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği.  Açıklamada, sığınak ve malzemelerin imha edildiği,  güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği de kaydedildi.
 

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