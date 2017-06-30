PKK yüzlerce teröristiyle Akdeniz'de kamp kurdu!

TERÖR Örgütü PKK, Suriye’nin batısında Lazkiye iline bağlı El Basit’e yerleşti. Halep’e bağlı Nubbul Kasabasında İran-Esad ve terör örgütü mensuplarının Mayıs ayında yaptığı görüşmeler sonucu terör örgütü PYD’ye Akdeniz'e açılma sözü verilmişti. Mayıs ayı sonunda başlayan militan sevkiyatı 230’a ulaştı. Bölgede yerleşen terör örgütü mensuplarından 70’i Türkiye’den geldi.



HEDEF KISKAÇ OPERASYONU

Akdeniz’de kamp kuran PKK-PYD teröristlerinin hedefi Afrin’den başlayacak Akdeniz operasyonuna Kesep-El Basit sahil koridorundan destek vererek Lazkiye ve İdlip kırsalında mevzili muhalifleri kıskaca almak. Örgütün Akdeniz’e yerleşen 230 militanı arasında 70 terörist ise daha önce ilan edilen Halkların Birleşik Devrim Hareketi’ne mensup.



4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türkiye Kesep hattından kaçan ve Beyrut-Şam hava koridorunu kullanarak bölgeye ulaşan teröristlerden acemi olanlarına 45 günlük eğitim veriliyor. Nisan ayında girdikleri El Basit Kampı’ndan Afrin’e geçmeye çalışan 4 PYD bileşeni yasadışı örgüt üyesi Dar et İzze kasabasında muhalifler tarafından öldürüldü. TSK’nın Afrin'de vurduğu terör mevzilerine misilleme hazırlığı yapan teröristler Caliboğazı Hudut Karakolu’na saldırı planladı. Planı haber alan Türkmen Tugayları’nın önleme faaliyetleri sonucu teröristler amacına ulaşamadan ana kampa dönmek zorunda kaldı. Türkmendağı’nda savaşan Sultan Abdülhamid Tugayı, Cebeli Türkmen ve 2. Sahil Tugayları bu süreçte faal görev aldı.

TSK HEMEN ÖNLEM ALDI

Yaşanan hareketliliğe bağlı olarak TSK unsurlarının da gerekli önlemleri aldığı bildiriliyor. Lazkiye El Basit’e yerleşen PKK’lılar arasında Kandil tecrübesi olan keskin nişancı ve bomba eğitimi almış teröristler bulunuyor. El Basit Kampı’nda militanlara yönelik teorik ve pratik eğitimler de devam ediyor.