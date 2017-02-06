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PKK'ya yönelik flaş operasyon

Terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda polisin katılımıyla operasyon düzenlendi

PKK'ya yönelik flaş operasyon

Terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda polisin katılımıyla operasyon düzenlendi

06 Şubat 2017 Pazartesi 08:22
PKK'ya yönelik flaş operasyon
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü  PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Üsküdar'da bulunan Çevik Kuvvet Yerleşkesi'nden hareket eden ekipler,  başta Maltepe olmak üzere bazı ilçelerde 10 adrese eş zamanlı operasyon  gerçekleştirdi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, belirlenen  adreslerin bulunduğu bölgelerde geniş güvenlik önlemi alındı.Zırhlı araçlarla sokakların giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler,  belirlenen adreslere tek tek baskın yaptı. Ekiplerce adreslerde arama yapılırken, gözaltılar konusunda bilgi  verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
PKKOperasyonİstanbul Emniyet MüdürlüğüTerör
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