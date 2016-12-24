PKK'ya rest: Güç kullanırız!

IRAK'TAKİ Kürt yönetimi başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesinden çıkmaması halinde güç kullanacaklarını söyledi.
Al Monitor'e konuşan Barzani, şu açıklamayı yaptı:
"PKK'nın Sincar'daki varlığı bölgede istikrarsızlığa sebep oluyor. Sincar'ın yeniden inşa edilememesinin sebeplerinden biri de PKK'nın oradaki varlığıdır.
Sincar halkı geleceğinden emin değil, bu yüzden kente geri dönmüyor. Sincar halkı endişeli çünkü geri döndüklerinde neyle karşılaşacaklarını bilmiyor. Tekrar başka bir çatışmayla karşılaşmaktan korkuyorlar. PKK'nın şunu anlaması lazım; halkın yararı için bölgeden çıkması gerekiyor."
Röportajda "Eğer PKK Sincar'da kalma ısrarına devam ederse güç kullanırız imasında mı bulunuyorsunuz?" sorusuna Barzani, "Evet" yanıtını verdi: "Sincar'ın nasıl yönetileceğine Sincar halkı karar vermeli. Bu yüzden Sincar'a müdahale eden güçler orada kalmamalı. Bize göre PKK'nın Sincar'da kalmasına gerek yok. Bölgeden çıkmalıdırlar."
Maaşlar kesilmemiş olabilir!
Muhabirin bir sonraki sorusu ise, "Bölgede sadece PKK değil, Bağdat ve başka aktörler de var. Kürt yönetimi ve Türkiye’ye karşı PKK koz olarak kullanılıyor. En son ABD’nin baskısı üzerine Bağdat PKK'ya verdiği maaşları kesmişti. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" oldu.
Neçirvan Barzani, şu yanıtı verdi:
"Biz Bağdat ile devamlı görüşme halindeyiz. Bu güne kadar onlar PKK'nın Sincar'dan çekilmesi için herhangi ciddi bir adım atmış değil. Ben şahsen maaşların da kesilip kesildiğine dair kesin birşey söyleyemem. Kimin elinde koz olursa olsun bu durum ne Ankara’nın ne Bağdat’ın ne de Kürtlerin çıkarına değil."
Çocuk asker kullanıyorlar!
Terör örgütü PKK ve çizgisindeki Sincar Savunma Birlikleri (YBŞ), IŞİD'in bölgeden çıkarılmasıyla Sincar'a yerleşti. Irak'ın kuzeyindeki Kürt yönetimi, uzun bir süredir PKK'nın bölgeden ayrılmasını talep ediyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), PKK'nın bölgede çocukları kullandığını ve örgüt içinde çocuk barındırdığını 29 vakayla belgelediğini hafta içinde duyurmuştu.
Terör örgütünden Sincar bölgesini terk etmesini isteyen Kürt yönetimi başbakanı Barzani, Bağdat yönetiminin çekilme için ciddi bir adım atmadığını belirtti
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