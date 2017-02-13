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PKK'ya operasyon: 26 gözaltı 

Bölücü terör örgütü PKK KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5’i kadın toplam 26 kişi gözaltına alındı

PKK'ya operasyon: 26 gözaltı 

Bölücü terör örgütü PKK KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5’i kadın toplam 26 kişi gözaltına alındı

13 Şubat 2017 Pazartesi 09:45
PKK'ya operasyon: 26 gözaltı 
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ADANA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasında ve üniversite yapılanmasında yer alıp, mahalle komisyonlarında faaliyet gösteren, korsan gösteri ve eylemleri organize ettiği öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti 300 polisle eş zamanlı operasyon düzenledi.
 

BASKIN YAPILDI

Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu ve Gülbahçesi mahallerinde yoğunlaşan operasyonda önceden belirlenen 30 farklı adrese baskın yapıldı. Mahalleye önce zırhlı araçlar ve ellerinde uzun namlulu silahlarıyla özel hareket ekipleri girip geniş güvenlik önlemi aldılar, ardından da TEM ekipleri söz konusu evlere kapıları çalarak içeri girdi. Evleri arayan polisler, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi. Düzenlenen operasyonda 5’i kadın toplam 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine getirildi. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 
 

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26 GözaltıAdanaOperasyonPKK
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