PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

MARDİN Valiliğinden yapılan açıklamada, “Dün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekiplerince Kızıltepe ilçesi Uzunkaya Mahallesi kırsal alanında gerçekleştirilen operasyonlarda, taşlar arasına gizlenmiş varil içerisinde, 3 adet Kaleşnikof, 1 adet G3, 1 adet M16, 17 adet Kaleşnikof şarjörü,11 adet Biksi şarjörlüğü ve 1 adet M16 şarjörü ile birlikte bu silahlara ait çok sayıda mermi, 1 adet pil bloku, 2 adet roket atar sevk fişeği, 1 sırt çantası, 1 adet küçük telsiz, 4 el bombası, 1 adet roket mühimmatı, 2 adet roket sevk fişeği, 3 kilogram amonyum nitrat ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiş olup, patlayıcı maddeler olay yerinde imha edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

