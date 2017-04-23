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PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 adet uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 adet uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

23 Nisan 2017 Pazar 12:11
PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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MARDİN Valiliğinden yapılan açıklamada, “Dün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekiplerince Kızıltepe ilçesi Uzunkaya Mahallesi kırsal alanında gerçekleştirilen operasyonlarda, taşlar arasına gizlenmiş varil içerisinde, 3 adet Kaleşnikof, 1 adet G3, 1 adet M16, 17 adet Kaleşnikof şarjörü,11 adet Biksi şarjörlüğü ve 1 adet M16 şarjörü ile birlikte bu silahlara ait çok sayıda mermi, 1 adet pil bloku, 2 adet roket atar sevk fişeği, 1 sırt çantası, 1 adet küçük telsiz, 4 el bombası, 1 adet roket mühimmatı, 2 adet roket sevk fişeği, 3 kilogram amonyum nitrat ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiş olup, patlayıcı maddeler olay yerinde imha edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
KızıltepeMardinPKK
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