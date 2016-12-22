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PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesi Giresumunu Dağı'ndaki operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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VALİLİKTEN yapılan açıklamaya göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı, 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve 48. Hudut Tugay Komutanlığı birliklerince PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine engellemeye yönelik Giresumunu Dağı'nda operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı mağaralarda, çok sayıda mühimmat ile yaşam ve tıbbi malzeme bulundu.

 
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Etiketler; #PKKya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi #şırnak #Uludere ilçesi #Giresumunu Dağı #Jandarma #PKK #TSK #terör örgütü
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