Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
101208
ALTIN
139.973
DOLAR
3.5588
STERLIN
4.5979
EURO
4.0383
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
05 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
05 Temmuz 2017 Alanya -...
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?

PKK terör örgütü operasyonu

Jandarma ekiplerinin, aldıkları “PKK terör örgütü mensuplarının Yunanistan’a kaçacağı” istihbaratı üzerine Tekirdağ-İpsala D110 karayolu İnecik mevkisinde yakalanan 5 kişiden 4’ü tutuklandı

PKK terör örgütü operasyonu

Jandarma ekiplerinin, aldıkları “PKK terör örgütü mensuplarının Yunanistan’a kaçacağı” istihbaratı üzerine Tekirdağ-İpsala D110 karayolu İnecik mevkisinde yakalanan 5 kişiden 4’ü tutuklandı

04 Temmuz 2017 Salı 20:29
PKK terör örgütü operasyonu
banner404

TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ankara merkezli bir organize suç örgütünün PKK’lı teröristleri 5 bin euro karşılığında yurt dışına çıkarmak üzere hazırlık yaptıkları tespit edildi. Jandarma ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik mahallesi mevkisinde, Tekirdağ-İpsala karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisine operasyon düzenlendi. Burada gözaltına alınan M.Ş, A.A., Y.A., N.G. ve L.A., jandarmadaki işlemleri ve yapılan sağlık kontrollerinin ardından Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.
PKK terör örgütü mensubu oldukları belirlenen ve haklarında arama kararı bulunan M.Ş, A.A., Y.A. ve N.G. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, L.A. ise serbest bırakıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 04.07.2017 20:31
Anahtar Kelimeler:
PKK Terör örgütüOperasyonJandarmaPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcak saatler: 1 polisi şehit etti
Sıcak saatler: 1 polisi şehit etti
Valilikten 'sıcak izni' açıklaması
Valilikten 'sıcak izni' açıklaması
Ortalık bir anda karıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Ortalık bir anda karıştı: 2 ölü, 4 yaralı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals