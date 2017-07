PKK sempatizanı öğrenciler için karar

GEÇTİĞİMİZ yıl Kasım ayında Kastamonu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi oldukları gerekçesiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 üniversite öğrencisi gözaltına alınmıştı. PKK terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H üyesi olduğu iddia edilen A.G., A.K. ve F.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.T. ve H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan YDG-H üyesi A.G., A.K., F.K., A.T. ve H.B. hakkında dava açıldı. Mahkeme heyeti, açılan davada tutuklu yargılanan sanıklar PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi A.G., A.K. ve F.K.’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.T. ve H.B.’nin ise adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, davadaki diğer eksikliklerinin giderilebilmesi için duruşmayı Ocak 2018 yılına erteledi.