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PKK propagandasına 3 gözaltı

Samsun'da, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 1'i inşaat işçisi, 2'si üniversite 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

PKK propagandasına 3 gözaltı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda PKK/KCK terör örgütünün sosyal paylaşım sitesi üzerinden propagandasını yaptığı iddia edilen inşaat işçisi olan Ağrı nüfusuna kayıtlı A.A.'yı (38) İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencileri Nusaybin nüfusuna kayıtlı F.D.(23) ile Dargeçit nüfusuna kayıtlı S.T.(21) adlı kız öğrencileri, terör propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiklerini tespit etti. F.D. ve S.T. adlı kız öğrenciler de Atakum ilçesindeki kaldıkları kız öğrenci yurdunda yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İnşaat işçisinin sosyal paylaşım sitesinde, kız öğrencilerin ise kendi etraflarında terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 
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Etiketler; #samsun #terör örgütü #PKK
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