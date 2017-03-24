PKK'nın roket ve silahları ele geçirildi

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde geçen 20 Mart Pazartesi günü başlatılan Şehit Yüzbaşı Halil Özdemir Müşterek Özel Birlik Operasyonu kapsamında, sözde Bagok kırsalında yapılan aramalarda, bölücü terör örgütüne ait roket ve roketatar mühimmatı, silah, yaşam malzemesi ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

Mardin Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bornova 2’nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin il Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa İlimiz Nusaybin İlçesi, sözde Bagok kırsalında 20 Mart 2017 Pazartesi günü başlatılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Halil Özdemir Müşterek Özel Birlik Operasyonu kapsamında; 22/03/2017 ve 23/03/2017 günü devam eden operasyonlarda, 1 RPG-7 roketatar, bu silaha ait 4 mühimmatı ve sevk fişeği, 1 araç telsizi, 3 el bombası, toplamda 29 kg amonyum nitrat, tuzaklanmış büyük boy tüp, bol miktarda yaşam ve giyim malzemesi ile çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilmiş, patlayıcılar olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.