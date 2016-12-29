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PKK-KCK operasyonu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, terör örgütü PKK KCK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 öğrenci tutuklandı

PKK-KCK operasyonu
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ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) öğrenim gören 6 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlıların tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Biga'da bazı adreslere operasyon düzenlemiş ve terör örgütü PKK KCK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla 6 üniversite öğrencisini gözaltına almıştı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ele geçirilmişti.
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Etiketler; #PKK KCK operasyonu #Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi #Çanakkale #terör örgütü #biga #ÇOMÜ #PKK #KCK
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