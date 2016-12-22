"PKK imamı"na gözaltı

MENDERES Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün (çarşamba), terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. İlçede sosyal medya siteleri aracılığıyla vatandaşların dini duygularını istismar edip, PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı, vatandaşları örgütü desteklemeye yönlendirerek devlete karşı kışkırttığı öne sürülen pazarcı esnafı F.D., gözaltına alındı. Şüphelinin örgütün sözde imamlarından olarak görev yaptığı belirtildi. Yapılan operasyonda ise çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, cep telefonları, tablet, masa üstü bilgisayar ele geçirildiği belirtildi. F.D.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
İZMİR'DE PKK OPERASYONUNDA 10 GÖZALTI
İzmir'de, PKK/ KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah, yıl içinde kentteki toplumsal olaylarda PKK/ KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen, ayrıca sosyal medyada terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini öven paylaşımlar yaptığı tespit edilen toplam 12 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Bu sabah eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde birçok örgütsel malzemenin ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.
İzmir'in Menderes İlçesi'nde, terör örgütü PKK'nın kentteki imamı olduğu öne sürülen 1 kişi, jandarma tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı
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