PKK hedeflerine yoğun top atışı

HAKKARİ'NİN Irak sınırında bulunan Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ndeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda İnsansız Hava Aracı (İHA) ile belirlenen PKK'nın Kuzey Irak tarafındaki Basyan bölgesine yoğun top atışı yapıldı.15 dakika süren top atışlarının yapıldığı Hudat Alayında dumanların yükseldiği görüldü.
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