Piknik bahanesiyle kaçırılmıştı, Rakka’da öldü!

TERÖR örgütü PKK'lı hainlerin "piknik gezisi" bahanesiyle 2014'te kaçırdığı çocuklardan kötü haber geldi. Kaçırılan çocuklar arasında bulunan 12 yaşındaki Mazlum Eşiyok'un, 4 gün önce Suriye'nin Rakka kentinde DEAŞ'la yaşanan çatışmalarda öldürüldüğü ortaya çıktı. Oğulları kaçırılınca, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapan Muzlum'un anne ve babası zabıtalar tarafından yerlerde sürüklenmiş, Gültan Kışanak ve Selahattin Demirtaş da yardım çağrılarına kulaklarını tıkamıştı.

PİKNİK BAHANNESİYLE KAÇIRILDILAR

Mardin'de 3 yıl önce Savur İlçesine bağlı Yeşilalan köyünde yaşayan 15 yaşındaki Leyla Güneş, 3 yıl önce PKK yandaşları tarafından piknik bahanesiyle kaçırıldı. Bir hafta sonra bu kez de Leyla'nın 12 yaşında kuzeni Mazlum Eşiyok kaçırıldı. Eleman sıkıntısı yaşayan örgüt, o günlerde 47 çocuğu daha kaçırıp, Kandil'deki kamplarına götürdü. Çocuklarının kaçırılmasına isyan eden aileler ise kendi aralarında aldıkları kararla, çocukları serbest bırakılana kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi ve açlık grevi başlattı. Ailelerin tüm ısrarlı girişimlerine rağmen dönemin belediye başkanı Gültan Kışanak, kendileriyle görüşmeyi reddettiği gibi belediye binası önünde oturma eylemi yapılmasına da izin vermeyip "Trafik akışını aksatıyorsunuz" diyerek zabıtaya ailelerin kaldırılması talimatı vermişti.Ailelerin tüm bu çabaları ve çırpınışları, çocuklarına kavuşmalarına yetmedi. Bu yıl 15 yaşına giren Mazlum Eşiyok'un, 22 Temmuz'da Suriye'nin Rakka kentinde, YPG saflarında öldürüldüğü ortaya çıktı. Mazlum'un ölümü, örgüt tarafından duyuruldu.

DİĞER ÇOCUKLAR DA ÖRGÜTÜN ELİNDE

Kaçırılan çocuklardan Leyla Güneş'in annesi İffet Güneş de kızını arayan ailelerden biri... Kızının lise öğrencisiyken "piknik bahanesiyle kaçırıldığını" söyleyerek günlerce Diyarbakır'daki "Yürekli Anneler"le birlikte eylem yaptı. Ancak Leyla'dan da diğer çocuklardan da bugüne kadar haber alınamadı. Şimdi 47 çocuğun da örgütün Suriye'deki kamplarında olduğu değerlendiriliyor.

TEKMELENMİŞLERDİ

Çocukları kaçırılan aileler, günlerce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapmıştı. Şimdi terör suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Gültan Kışanak'ın belediye başkanlığı yaptığı günlerde, onlar zabıtalar tarafından, eylem yaptıkları kaldırımdan kovulmuş, tartaklanmıştı. Buna rağmen belediye binası önünden ayrılmayan aileler, caddenin karşı tarafına geçerek, oturma eylemlerini kaldırımda sürdürdü.Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan 47 çocuğun aileleri, günlerce eylem yaptı. Sözde "insan hakları savunucularının" hiç görmediği o aileler, hala çocuklarından gelecek bir haber bekliyor.