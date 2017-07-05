Petrol hırsızlığı operasyonu: 11 gözaltı

KAÇAKÇILIK ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye merkezli şebekeye yönelik olarak Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonda, 107 bin 272 litre petrol, ham petrolü nakletmekte kullanılan 3'ü sahte plakalı 4 kamyon ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

