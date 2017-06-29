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Petrol hattından hırsızlık yapmak isteyince...

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde petrol hattından ham petrol çalmaya çalışan zanlı jandarma tarafından yakalandı

Petrol hattından hırsızlık yapmak isteyince...

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde petrol hattından ham petrol çalmaya çalışan zanlı jandarma tarafından yakalandı

29 Haziran 2017 Perşembe 17:38
Petrol hattından hırsızlık yapmak isteyince...
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EDİNİLEN bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hilvan ilçesine bağlı özveren kırsal Mahallesi'nden geçen Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattında kazı yapıldığı bilgisini aldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, kazı yapılan petrol boru hattı yanında terk edilmiş bir kamyonette arama yaptı. Aramada kamyonetin içerisinde 7 bin 450 litre ham petrol olduğunu tespit etti. Araç plakasını sorgulayan jandarma ekipleri, M.T. isimli şahsa ulaştı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 17:41
Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaHilvanPetrol
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