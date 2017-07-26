Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

Pes dedirten hırsızlık, arı kovanlarından balları çaldılar

Elazığ’da pes dedirten hırsızlık olayı yaşandı. Hırsız ya da hırsızlar hasat zamanı yaklaşan 38 arı kovanından 40 bin lira değerinde yaklaşık 180-200 civarında petek balı çaldı

Pes dedirten hırsızlık, arı kovanlarından balları çaldılar

Elazığ’da pes dedirten hırsızlık olayı yaşandı. Hırsız ya da hırsızlar hasat zamanı yaklaşan 38 arı kovanından 40 bin lira değerinde yaklaşık 180-200 civarında petek balı çaldı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:47
Pes dedirten hırsızlık, arı kovanlarından balları çaldılar
banner404

OLAY, Elazığ’ın Baskil ilçesi Korkmazlar mezrasında meydana geldi. 70 kovanla arıcılık yapan 3 çocuk babası Yüksel Korkmaz (45), arılarını kontrole gittiğinde bazı kovanların açıldığı fark etti. Ne olduğu anlamayan Korkmaz, daha detaylı baktığında yaklaşık 38 kovandan 180-200 civarında peteğin çalındığını anladı. Yaklaşık 40 bin TL değerinde 650 kilogram balı çalınan Korkmaz, şoku atlattıktan sonra durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Pazar günü arılarına bakmak amaçlı mezraya geldiğini belirten Yüksel Korkmaz, “Arılarımın üstünün açıldığını fark ettim. Birkaç kovana baktım balların içinde olmadığını gördüm jandarmayı aradım olay yeri inceleme geldi. Daha sonra Tarım İlçe Müdürlüğüne bildirdim” dedi.
Yaklaşık 38 kovanının açıldığını vurgulayan Korkmaz, “180-200 çıta balın kaybolduğunu fark ettim. Bu da 600-650 kilogramdır. 650 kilo bal da 40 bin lira civarındadır. Ben mağdurum. Mağduriyetimi ilçe jandarmaya emniyete bildirdim sağ olsun emniyet güçlerimiz bu konuda çok hassas davrandılar" diye konuştu.
Bir yıllık emeğinin hırsızlar tarafından çalındığını anımsatan Korkmaz, "Çalanları Allah’a havale ediyorum, Rabb'ime sığınıyorum. Balları götürenlerin gelip de bana söylemeleri halinde ben bu dilekçe ve davadan vazgeçeceğim. Söylemedikleri müddetçe bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ben bunlara emek hırsızı diyorum. Bir yıllık emeğimi, çocuklarımın rızkını çaldılar” diyerek tepkisini dile getirdi.
Çalınan ballarının bulunması halinde, kendi maddi durumunun çok iyi olmamasına rağmen, ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını duyuran Korkmaz, çalan kişinin arıcılık konusunda uzman olduğunu, bunu da yarım ve arıların sırlamadığı balları almadığından anlaşıldığını kaydetti. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkArı KovanlarıBalElazığ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski sevgilisini öldüren astsubaya müebbet
Eski sevgilisini öldüren astsubaya müebbet
'O polis kurala aykırı ateş etti'
'O polis kurala aykırı ateş etti'
Yavru balık operasyonu
Yavru balık operasyonu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals