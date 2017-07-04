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Pazar yerinde kurşun yağdırdılar: 4 yaralı

Konya’da, pazar yerinde tartıştıkları köfteciyi ayağından vuran şüpheliler kaçarken rastgele ateş açtı. Kaçan şüphelilerin tüfeğinden çıkan saçmalardan köfteciyle birlikte pazar yerinde bulunan 3 kişi daha yaralandı

Pazar yerinde kurşun yağdırdılar: 4 yaralı

Konya’da, pazar yerinde tartıştıkları köfteciyi ayağından vuran şüpheliler kaçarken rastgele ateş açtı. Kaçan şüphelilerin tüfeğinden çıkan saçmalardan köfteciyle birlikte pazar yerinde bulunan 3 kişi daha yaralandı

04 Temmuz 2017 Salı 16:27
Pazar yerinde kurşun yağdırdılar: 4 yaralı
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OLAY , öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Muhacir Pazarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişi köfteci Bedrettin G.’nin köfte arabasına yemek yemeye gitti. Köfte yedikten sonra hesap yüzünden Bedrettin G. ile tartışan şüpheliler, Bedrettin G.’nin ayağına tüfekle ateş ederek yaraladıktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerin kaçarken rastgele ateş açması sonucu pazar yerinde bulunan Ali S.’nin parmağının koptuğu öğrenilirken, Abdülaziz T. ile Suriye uyruklu İlyas H. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayda yaralanan toplam 4 kişi yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Pazar esnafı da olay sonrası Ali S.’nin kopan parmağını aradı. Polis ekipleri pazar yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, çevrede bulunan çok sayıda boş kovan dikkat çekti. Olaydan sonra kaçan 3 şüpheli polis ekiplerinin takibi sonrasında yakalandı.

Pazar yerindeki bir esnaf, “Çocuk yere yattıktan sonra haberimiz oldu. Suriyeli olan İlyas bacağından vurulmuş. Çocuk kendi elemanımız. Yere yatmasa yine haberimiz olmayacak. Ben saklandım. Herkes kaçarak gitti” derken, başka bir esnaf, şüphelilerin tüfekle ateş ederek geldiğini anlatarak, “Tezgahın içine kendimi zor attım. Parmak kayıp diyorlar, aradık ama bulamadık” dedi. 

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Son Güncelleme: 04.07.2017 16:36
Anahtar Kelimeler:
Pazar Yerinde KurşunKonya
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